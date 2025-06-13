İstanbul’da Taksi İhalesi Gerçekleşti

İSTANBUL’DA YENİ TAKSİ PLAKALARI İHALESİ BAŞLADI

İstanbul’da 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabı için başlatılan süreçte, 150 taksi plakası ihaleye çıkarıldı. İhale, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi ve kapalı teklif usulüyle yapıldı. İhalede toplamda 9 plaka satıldı. İlk plaka olan 34 TUA 01, 4 milyon 852 bin TL artı KDV bedelle alıcı buldu.

İBB’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İhaleye İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir başkanlık etti. Demir, yaptığı açıklamada, İstanbul’un uzun zamandır süregelen taksi sorununa önemli bir adım atıldığını ifade etti. Demir, “UKOME’nin kararıyla devreye alınan 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin satış yetkisi, İBB Meclisi tarafından encümene verildi. Biz de bugün ilk etabı ihaleye çıkardık. Taksi esnafımız bu yeni yöntemle ilk kez karşılaşıyor ancak teveccüh gösterdiler” dedi.

YENİ NESİL TAKSİLER ONAYLI UYGULAMALAR ÜZERİNDEN ÇALIŞACAK

Demir, uygulama bazlı yeni nesil taksilerin yalnızca onaylı uygulamalar aracılığıyla hizmet vereceğini ve yolcu alımının yoldan olmayacağını belirtti. “Bu sistem sayesinde hem yolcular hem de şoförler daha güvenli ve denetimli bir ulaşım hizmeti alacak. Taksiler sürekli kayıt altında olacak, her yıl İBB tarafından akredite edilecek ve kalite denetimlerine tabi tutulacak. Şoförler ise Ulaşım Akademisi’nde eğitimden geçecek” ifadelerini kullandı.

KULLANIM HAKKI 29 YIL ILE SINIRLI OLACAK

Yeni sistemle birlikte İstanbul’da hizmet verecek bu taksilerin kullanım hakkı 29 yıl ile sınırlı tutulacak. Önceki plakaların süresiz kullanım hakkı bulunurken, bu düzenleme ile taksi hizmetlerinde daha planlı ve denetlenebilir bir yapı hedefleniyor.

KISA SÜREDE TRAFİKTE YERİNİ ALACAKLAR

Yeni taksiler, İstanbulluların oylarıyla belirlenen özel tasarımlarıyla kısa süre içinde şehir trafiğinde yerini alacak.