İstanbul’da Taksi Süreci Başladı!

İSTANBUL’DA YENİ TAKSİ PLAKALARI İHALEYE ÇIKTI

İstanbul’da 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabı kapsamında 150 taksi plakası için ihale düzenlendi. İhale, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi ve kapalı teklif usulüyle yapıldı. Bu ihale sonucunda toplamda 9 plaka alıcı buldu. İlk plaka olan 34 TUA 01, 4 milyon 852 bin TL artı KDV bedelle satıldı.

İSTANBUL’UN TAKSİ SORUNUNA ÇÖZÜM ADIMI

İhale, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir’in başkanlığında gerçekleştirildi. Demir, İstanbul’un uzun süredir devam eden taksi sorununa dair önemli bir adım attıklarını ifade etti. “UKOME’nin kararıyla devreye alınan 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin satış yetkisi, İBB Meclisi tarafından encümene verildi. Biz de bugün ilk etabı ihaleye çıkardık. Taksi esnafımız bu yeni yöntemle ilk kez karşılaşıyor ancak teveccüh gösterdiler” diye belirtti.

YENİ NESİL TAKSİLER ONAYLI UYGULAMALAR ÜZERİNDEN ÇALIŞACAK

Prof. Dr. Volkan Demir, uygulama bazlı yeni nesil taksilerin yalnızca onaylı uygulamalar üzerinden çalışacağını ve yoldan yolcu alamayacağını vurguladı. “Bu sistem sayesinde hem yolcular hem de şoförler daha güvenli ve denetimli bir ulaşım hizmeti alacak. Taksiler sürekli kayıt altında olacak, her yıl İBB tarafından akredite edilecek ve kalite denetimlerine tabi tutulacak. Şoförler ise Ulaşım Akademisi’nde eğitimden geçecek” şeklinde konuştu.

KULLANIM HAKKI 29 YIL İLE SINIRLI OLACAK

Yeni sistemle İstanbul’da hizmet verecek olan taksilerin kullanım hakkı 29 yıl ile sınırlı olacak. Önceki plakaların süresiz kullanım hakkı bulunurken, bu yeni düzenleme ile taksi hizmetlerinde daha planlı ve denetlenebilir bir yapı hedefleniyor.

KISA SÜREDE ŞEHİR TRAFİĞİNDE YERİNİ ALACAK

Yeni taksiler, İstanbulluların oylarıyla belirlenen özel tasarımlarıyla kısa süre içinde şehir trafiğinde yerini alacak.