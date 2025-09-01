Gündem

İstanbul’da Taksilere Büyük Zam

istanbul-da-taksilere-buyuk-zam

İSTANBUL’DA TAKSİ TARİFELERİNE ZAM HAZIRLIĞI

İstanbul’daki yaklaşık 20 bin taksinin tarifelerine zam yapılması için hazırlıklar sürüyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, artan maliyetler sebebiyle yüzde 35 oranında zam talep ettiklerini duyurdu.

ARTAN MALİYETLER ZAM TALEBİNİN NEDENİ

NTV’den Burak Taşçı’nın haberine göre; Oda, zam talebini son yıllarda hızla yükselen akaryakıt fiyatları, araç bakımı, yedek parça, sigorta ve işçilik giderleriyle gerekçelendiriyor.

TARİFELER ARASINDAKİ DENGESİZLİK

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın yaptığı açıklamada, “İstanbul gibi ekonomik ve nüfus yoğunluğu en yüksek şehirde uygulanan tarifelerin diğer illerin gerisinde kalması, esnafın rekabet gücünü ve hizmet kalitesini olumsuz etkilemektedir. İstanbul’un yaşam maliyeti ve trafik yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda bu dengesizliğin daha da belirginleştiği aşikardır.” ifadeleri yer aldı.

YENİ TARİFELERDE FİYATLAR NE OLACAK?

Mevcut tarifeye göre İstanbul’da sarı taksilerde açılış ücreti 42 TL, kilometre başı ücret 28 TL ve indi-bindi ücreti 135 TL oluyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Taksici, Tartışma Sonucu Bıçaklandı

Kayseri'de bir taksici, H.Ş. tarafından bıçakla saldırıya uğradı ve hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından durumu araştırmak üzere soruşturma başlatıldı.
Flaş

Şanlıurfa’da Kuzenler Arasında Kavga: 1 Ölü

Birecik'te arazi anlaşmazlığı sonucu amca çocukları arasında çıkan silahlı çatışmada 59 yaşındaki Mehmet Hıdır Çakmak yaşamını yitirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.