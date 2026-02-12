İstanbul’da Toplu Taşıma Tarife Artışı Onaylandı

İBB MECLİSİ TOPLUMSAL ULAŞIMDA ZAM TALEBİNİ KABUL ETTİ

İstanbul’da yapılan İBB Meclis toplantısında, şehrin toplu taşıma sistemlerinde önemli bir değişiklik yaşandı. Otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur gibi ulaşıma yönelik araçlar ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.

ZAMLI TARİFLER YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni düzenlemeye göre, elektronik tam bilet fiyatı 35 liradan yüzde 20 artışla 42 liraya yükselecek. Ayrıca “Mavi Kart” adındaki aylık abonman ücreti de 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya çıkarılmış durumda. Bu yeni fiyat artışlarının, İstanbul’daki ulaşım maliyetlerine yansıyacağı bekleniyor.