İstanbul’da Toplu Taşıma Tarife Artışı Onaylandı

istanbul-da-toplu-tasima-tarife-artisi-onaylandi

İBB MECLİSİ TOPLUMSAL ULAŞIMDA ZAM TALEBİNİ KABUL ETTİ

İstanbul’da yapılan İBB Meclis toplantısında, şehrin toplu taşıma sistemlerinde önemli bir değişiklik yaşandı. Otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur gibi ulaşıma yönelik araçlar ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.

ZAMLI TARİFLER YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni düzenlemeye göre, elektronik tam bilet fiyatı 35 liradan yüzde 20 artışla 42 liraya yükselecek. Ayrıca “Mavi Kart” adındaki aylık abonman ücreti de 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya çıkarılmış durumda. Bu yeni fiyat artışlarının, İstanbul’daki ulaşım maliyetlerine yansıyacağı bekleniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Enes Batur’a Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verildi

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Gündem

Memurlara Yılda İki Kez İkramiye Düzenlemesi

Yeni bir kanun teklifi, devlet memurlarına yılda iki defa net asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi verilmesini öngörüyor. Bu düzenleme, Haziran ve Aralık'ta ödenmeye başlanacak.
Gündem

Antalya Havalimanı’nda Uçakta Teknik Arıza Yaşandı

Antalya Havalimanı'nda bir uçak, kalkış öncesinde taxi alanında tekerinin yerinden çıkması sonucu hasar aldı. Yolcular tahliye edilirken, Arama Kurtarma ekipleri uçağı kaldırmak için harekete geçti.
Gündem

Erdoğan’dan Gençlere: Geleceğe İnancımız Daha Da Perçinleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi yurt açılışında üniversitelerin temel misyonlarına dönmesi gerektiğini belirterek, ideolojik yaklaşımların university’lerin işlevini bozduğunu ifade etti.
Gündem

Vücut Dili Tartışma Yaratan Gerçek Sebep Açığa Çıktı

Victor Osimhen'in, Çaykur Rizespor maçındaki mutsuzluğunun, pas eksikliğinden kaynaklandığı öğrenildi. Kulüp kaynakları, Nijeryalı forvetin hırsının takım motivasyonunu artırdığını belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.