İstanbul’da Trafiğe Kapanan Yeni Yollar Açıklandı

İstanbul’da terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB’ye yönelik başlatılan süreçte Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 90 kişi gözaltına alındı. Bunun sonucunda, kent genelinde 4 gün boyunca gösteri, eylem ve yürüyüşler yasaklandı; bazı yollar ise trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği, yeni kararlar alarak kapatılan yollara yenilerinin eklendiğini duyurdu.

YENİ YOL KAPATMA KARARLARI

Valilik, “19.03.2025 Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir.” ifadeleriyle bu yeni kararları açıkladı. Buna göre, 21.03.2025 Cuma günü saat 14.00 ile 22.03.2025 Cumartesi günü saat 14.00 arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlenmiştir.

KAPANACAK YOLLAR (14.00 İTİBARİYLE)

– Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

– Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

– 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

– Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

– Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

– Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

– Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

– Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

– Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

– Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

– Galata Köprüsü ve bu caddeden çıkan tüm yollar,

– Atatürk Köprüsü ve bu caddeden çıkan tüm yollar.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Bu durumun yanı sıra alternatif yollar olarak ise şu güzergahlar ifade edildi:

– 10.Yıl Caddesi

– Namık Kemal Caddesi

– Sahil Kennedy Caddesi

– E-5 D100 Karayolu