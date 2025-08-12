İstanbul’da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Gündem

OTOMOBİL KAZASI VE YARALILAR

İstanbul’un Maslak bölgesinde, makas atarak giden bir otomobilin başka bir hafif ticari araç ile çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı ve kaza yapan araçlar ormana uçtu.

KAZANIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Seyit Emir T. yönetimindeki 34 ACB 455 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Ayhan D. yönetimindeki 34 GL 9471 plakalı hafif ticari araca ve yabancı uyruklu Mhd Majd A. idaresindeki 34 MY 0109 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç ormana uçtu.

OLAY YERİNDE YAPILAN MÜDAHALE

Kazayı gören kişilerin anında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, ormana uçan araçlardaki yaralıları çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 34 ACB 455 plakalı otomobilin sürücüsü Seyit Emir T., 34 GL 9471 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Ayhan D. ve yanındaki Hediye D.’nin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere nakledildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU VE SORUŞTURMA

Kaza sonrasında bölgede oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazanın, 34 ACB 455 plakalı otomobilin trafikte makas atarak ilerlemesi nedeniyle meydana geldiği iddia ediliyor. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

