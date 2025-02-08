İstanbul’da Ucuz Otomobil Dolandırıcılığı Operasyonu

DOLANDIRICILIK SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ucuz otomobil almak isteyen bireylerin dolandırıldığına dair şikayetler üzerine bir soruşturma başlattı. Mağdurlar, tanıştıkları S.B. isimli kişinin “Ben gümrük mevzuatını çok iyi biliyorum. Filo halinde araçlar getirip satıyorum. Normal fiyatından yüzde 40 daha ucuz oluyor” şeklindeki yalanıyla kandırıldıklarını ifade etti. İzledikleri süreçte, mağdurların öncelikle bir araç satın aldığını, sonrasında daha lüks araçlar almak için şüpheliye para gönderdiklerini dile getirdi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Dolandırıcılık Büro Amirliği, yaptıkları araştırmada S.B. liderliğinde organize bir dolandırıcılık çetesi tespit etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle 2 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Toplanan delillerin ardından operasyon için harekete geçildi. İstanbul’da yapılan operasyonda örgüt lideri S.B. ve birlikte hareket eden 10 şüpheli gözaltına alındı.

SÜREÇTE ELE GEÇİRİLENLER

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilerden S.B.’nin daha önce 30 suç kaydı ve 3 araması olduğu öğrenildi. Üsküdar’daki lüks konutunda yapılan aramada toplam değeri 6 milyon lira olan nakit para ve altın ziynet eşyaları ile iki tüfek ele geçirildi.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ İFŞA OLDU

Polis soruşturmasında, şüphelinin maddi durumu iyi olan kişilerle dostluklar kurarak yurt dışından filo halinde ucuz otomobil getirmeyi vaat ettiği belirlendi. Şüpheli, önce mağdurlara bir otomobil teslim etmiş ve aradaki fiyat farkını kendi cebinden karşılamış. Daha sonra, mağdurları daha fazla otomobil almak için ikna eden şüpheli, topladığı paraları döviz bürolarında yabancı para birimine çevirerek yurt dışına çıkardığı öğrenildi.

MAĞDURLARDAN ŞİKAYETLER

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gelerek dolandırıldıklarını bildiren mağdurlardan Selcan K., “İlk başta bizde şüpheyle yaklaşmıştık. Ancak daha sonra bir otomobili gerçekten ucuz fiyata aldık. Üstelik otomobili bayiden teslim aldık. Bu bize güven verdi. Arkadaşlarımızı da durumu haberdar edip kendimiz daha iyi bir otomobil almak için tekrar onunla bağlantı kurduk. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen ne paramızı aldık ne de otomobil teslim edildi. Şikayetçiyiz” dedi. Emniyet işlemleri tamamlanan dolandırıcılık örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi.