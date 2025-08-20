İstanbul’da Ulaşım Planı Başlatılıyor

ULAŞIM PLANININ HEDEFLERİ

İstanbul’un Tarihi Yarımada bölgesinde yenilikçi bir ulaşım planı yürürlüğe giriyor. Bu plan, toplu ulaşımı önceliklendirmeyi ve özel araç kullanımını sınırlandırmayı hedefliyor. Ek olarak, bisiklet ve yaya dostu bölgeler oluşturulacak ve karbon salınımı azaltılacak.

SİRKECİ İSKELESİ YENİKAPI’YA TAŞINIYOR

Planın önemli değişikliklerinden biri, Sirkeci-Harem arabalı vapur hattının Sirkeci iskelesinin Yenikapı’ya taşınması. Bu hamle, Tarihi Yarımada’daki ana ulaşım yollarından birini yeniden yapılandırıyor. Böylece bölge, araç trafiğinden arındırılacak ve tur otobüsleri için indirme-bindirme noktası olarak işlev görecek bir merkez haline getirilecek. Doç. Dr. Pelin Alpkökin, bu taşınma ile birlikte Sirkeci’den Sultanahmet bölgesine turistik shuttle hatlarının da hizmete gireceğini ifade ediyor.

OTOBÜS ÖNCELİKLİ ŞERİTLER DEVREYE GİRİYOR

Diğer bir yenilik ise otobüs öncelikli şeritlerin devreye alınması olacak. Alpkökin, bu öncelikli şeritlerin nerelerde uygulanacağını belirtmiş durumda. İlk etapta, Vatan Caddesi pilot bölge olarak seçilmiş. Bu cadde üzerinde uygulanacak olan otobüs öncelikli şerit uygulamaları, hem trafik yoğunluğunu azaltacak hem de toplu ulaşım verimliliğini artıracak.