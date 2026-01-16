İstanbul’da Uluslararası Sihir Dolu Festival Başlıyor

istanbul-da-uluslararasi-sihir-dolu-festival-basliyor

Türkiye Magic Festival, Avrupa’dan Asya’ya pek çok ülkeden sihirbazı bir araya getirerek İstanbul’u iki gün boyunca uluslararası bir sihir sahnesi haline getirecek. Yarışmalar, atölye çalışmaları ve gala gösterileri ile festival, sömestr tatilinde çocuklar, aileler ve sihir tutkunlarına ekranlardan uzak, sahnede canlı bir deneyim sunuyor.

FISM STANDARTLARINDA YARIŞMA

Festival çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yarışmada başarılı olan Türk sihirbazlar, Türkiye’yi uluslararası sihir şampiyonalarında temsil etme fırsatı elde edecek. Bu yaklaşım, Türkiye’de sihir sanatının dünya çapında tanınırlığını artırmayı amaçlıyor.

GALA ŞOWLARIYLA BÜYÜ DOLU ANLAR

Festivalin gala şovlarında Türkiye’den Kıvanç & Burak, Almanya’dan Julius Frack ve Alana, Brezilya’dan Alain Simonov ve Tayvan’dan Cheng Chung Yao sahne alacak. Dünyaca ünlü sanatçıların performansları, İstanbul’daki seyircilere unutulmaz anlar yaşatacak.

