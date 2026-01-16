Galatasaray Orta Sahaya 50 Milyon Euro Ayırıyor

Galatasaray, Süper Lig’de devre arasında orta saha hattını güçlendirmek adına iki yeni takviye planlıyor. Kulüp, bu doğrultuda görüşmeler yapmak üzere İtalya’ya bir heyet göndermişti. Sarı-kırmızılı ekip, orta saha transferi için belirlediği isimlerle temaslarını sürdürüyor.

50 MİLYON EUROLUK BÜTÇE AYIRDI

Yapılan habere göre, Galatasaray orta sahaya yapılacak iki transfer için 50 milyon euroluk bir bütçe ayırdı. Bu bütçenin 30 milyon eurosunun, 6 numara pozisyonundaki bir oyuncu için planlandığı ve 5 milyon euroluk yıllık ücretle 4 yıllık sözleşme önerileceği belirtildi. Bu bölge için öne çıkan adayların, Villarreal’den Pape Gueye ve Milan’dan Youssouf Fofana olduğu, her iki futbolcunun kulüpleriyle bonservis bedelinin düşürülmesi için müzakerelerin devam ettiği ifade edildi.

HÜCUMA DÖNÜK ORTA SAHA İÇİN 20 MİLYON EURO

Galatasaray’ın hücuma yönelik orta saha takviyesi içinse 20 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı belirtiliyor. Listedeki isimler arasında Hakan Çalhanoğlu, Manuel Ugarte ve Raphael Onyedika’nın bulunduğu aktarılıyor.