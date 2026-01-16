Fenerbahçe Vedat Muriqi İçin Teklif Hazırlığında

fenerbahce-vedat-muriqi-icin-teklif-hazirliginda

Yoğun bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, birçok golcü ile adı anıldı. Son olarak sürpriz bir şekilde Mallorca’da forma giyen Vedat Muriqi, sarı-lacivertlilerin radarına girdi. Bu transfer için ayırdıkları bütçe ve futbolcunun Fenerbahçe’de oynama isteği gün yüzüne çıktı.

TRANSFER TEKLİFİ YAPILACAK

Fenerbahçe’nin, Vedat Muriqi için Mallorca’ya resmi bir teklif yapmayı planladığı belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin bu transfer için 15 milyon euro bütçe ayırdığı ifade ediliyor. Ayrıca, Muriqi’in Fenerbahçe’ye dönme konusundaki düşünceleri de netleşti. 31 yaşındaki golcünün eski takımıyla yeniden buluşma isteğiyle olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

ENGEL MALLORCA’NIN SÖZLEŞMESİ

Muriqi’in transferinin önündeki en büyük engel, Mallorca ile sezon başında imzalanan sözleşmenin varlığı olarak gösterilmektedir. İspanyol kulübünün deneyimli golcüyü bırakmak istemeyeceği ve yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği vurgulanıyor.

BAŞARILI PERFORMANS

Muriqi, bu sezon Mallorca formasıyla 18 maçta 11 gol atarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak değerlendirilen golcünün İspanyol ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi olduğu bildirilmektedir.

