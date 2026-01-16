Galatasaray’da Transfer Görüşmelerinde Önemli Gelişme

Galatasaray’da transfer hamleleri hız kazanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, orta saha takviyeleri için hedeflediği oyuncularla müzakerelerde bulunurken, kanat transferinde genç yetenek Can Armando Güner’in adı öne çıkmıştı.

GENÇ YETENEK İSTANBUL’A GELDİ

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Mönchengladbach’ın kadrosunda yer alan 18 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmeleri kapsamında İstanbul’a gelmiş, ancak iki taraf arasında anlaşma sağlanamayınca Almanya’ya geri dönmüştü.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yapılan son gelişmelere göre Galatasaray, Can Armando Güner ile gerçekleştirdiği son müzakereler sonucunda anlaşmaya vardığı ve aradaki pürüzlerin ortadan kaldırıldığı belirtiliyor. Genç kanat oyuncusuyla imzalanacak olan sözleşmenin, sezon sonundan itibaren geçerli olacağı ve kulübüne yetiştirme bedeli ödeneceği bildiriliyor.

