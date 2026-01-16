FETÖ’cü Cemal Karaata Kanada’da İsim Değiştirdi

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının planlayıcılarından biri olan ve Kanada’ya kaçan FETÖ’cü Cemal Karaata’nın kimliğini değiştirdiği öğrenildi. FETÖ’nün MİT mahrem yapılanmasında önemli bir yere sahip olan Cemal Karaata’nın, ismini Salih Ada olarak değiştirdiği tespit edildi. Türkiye’de Kırmızı Bültenle aranan Karaata, bu isim değişikliği ile güvenlik güçlerinin izinden kaçmayı başararak Kanada’da rahat bir şekilde yaşamına devam ediyor.

FETÖ’CÜNÜN YENİ KİMLİĞİ

Salih Ada ismini benimseyen Cemal Karaata’nın, “Waterloo The Boardwalk Suite 406” adresinde bulunan “Qualia Counselling Services” isimli merkezde psikoterapist olarak anksiyete, depresyon ve öfke kontrolü üzerine çalıştığı belirlendi. “Sadık” ve “Yavuz” kod adlarını kullanan Karaata, Türkiye’de kapatılan Fatih Üniversitesi’nde İngilizce Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapmakta iken firar etti. FETÖ’nün MİT mahrem imamlarından biri olan Karaata, akademik kimliği aracılığıyla casusluk faaliyetlerini gizli yürütüyordu.

KORKU VE ENDİŞE İÇİNDE YAŞIYOR

Cemal Karaata’nın isim değiştirerek Kanada’da yaşamaya başlamasının en önemli nedenlerinden biri Rusya tarafından yakalanma korkusu. Karaata’nın, Kanada’da Ruslar tarafından saldırıya uğrama endişesi ile sürekli tetikte yaşadığı öğrenildi. Ayrıca, Karaata’nın Kanada güvenlik birimleri ile düzenli görüşmeler yaptığı da ortaya çıktı.

FETÖ’NÜN CASUSLUK AĞLARI

FETÖ’nün devlet kurumlarına sızmaya yönelik çabalarının devam ettiği, güvenlik birimleri tarafından kaydedilen bir gerçek. Örgütün, casusluk ağı kurarak mahrem imamlar aracılığıyla yönlendirdikleri militanların çeşitli bilgi ve belgeleri toplamaya çalıştığı anlaşılmakta. FETÖ, Avrupa ve Amerika kıtalarında firari olan bu casusluk şebekesinin öne çıkan mensuplarının daha iyi yaşam koşullarına erişimini sağlıyor. Hem lüks yaşam sürdürmeleri hem de güvenliklerinin üst düzey önlemlerle korunması mümkün hale geliyor. Örgüt içindeki kritik isimlerin, bulundukları ülkelerde isim değişiklikleri yaptıkları ve ailelerinin de bazen farklı Türkçe isimler bazen de yabancı isimler kullandıkları tespit edildi.

FARKLI YAŞAM KOŞULLARI VE RAHATSIZLIK

15 Temmuz’daki başarısız darbe girişiminin ardından, MİT mahrem yapılanmasına bağlı FETÖ’cülerin, MİT TIR’ları ile Karlov suikastı ve diğer casusluk davalarında 30 yıla kadar hapis cezası aldığı biliniyor. Cemal Karaata gibi örgüt yöneticileri ve casusluk şebekesinin kritik isimleri Türkiye’den kaçarak tüm olanaklardan istifade ederek rahat yaşamlarına devam ediyor. Cemal Karaata da, Kanada’da oldukça konforlu bir yaşam sürmekte; çocuklarının okul masrafları, eşinin aracı ve oturdukları bahçeli lüks ev gibi tüm ihtiyaçları örgüt tarafından karşılanıyor.