İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonlarında Doğukan Güngör İtirafı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN YENİ OPERASYON DALGASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın geçtiğimiz ay başlatmış olduğu ‘uyuşturucu operasyonları’ çerçevesinde yeni dalgalarla devam eden operasyonlar dikkat çekiyor. En son, aralarında ünlü sanatçılar, şarkıcılar ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu toplam 26 kişi 5 Ocak’ta gözaltına alınmış ve hakimlik önüne çıkarılan kişilerden 19’u tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti. Bu isimler arasında Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör de bulunmakta.

GÜNGÖR’ÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Son gelişmeler doğrultusunda, iki gün boyunca gözaltında kalan ve test örnekleri alınması amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Güngör, savcılıkta verdiği ifadede karşılaştığı uyuşturucu suçlamalarını kabul etti. Güngör, uyuşturucu kullanımına dair beyanda bulunarak, “Uyuşturucu kullandığım için çok pişmanım” ifadesini kullandı.