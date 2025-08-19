İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Tutuklandı

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatını önleme, ticaretini engelleme ve şüphelileri yakalama çalışmalarını devam ettiriyor. Yapılan çalışmalarda, 11-18 Ağustos tarihleri arasında Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece ve Maltepe’de belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarla 21 şüpheli yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCULAR

Yakalanan şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda toplamda 255 kilogram skunk, 253 kilo 250 gram metamfetamin, 4 kilo 536 gram kokain bulundu. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 20’si hakimlikce tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarla ele geçirilen uyuşturucuların sergilendiği Vatan Caddesi’ndeki merkezde personeli tebrik etti. Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İnsanlığın, neslin büyük düşmanı olan zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.” diyerek mücadele konusunda kararlılıklarını vurguladı.