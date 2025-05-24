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İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Tutuklandı

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OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesi ile İstanbul merkezli üç ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda, hakkında gözaltı kararı olan 31 şüpheli, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLAMA PROSEDÜRÜ

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde savcılık ifadesi alınan şüphelilerin 30’u için tutuklama talep edildi, biri için ise adli kontrol uygulanması istendi. Mahkeme, 30 zanlının tutuklanmasına karar verirken, bir şüpheli için “konutu terk etmeme” şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulandı.

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