İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu: 780 Milyon Lira Ele Geçirildi

İSTANBUL EMNİYETİ YENİ OPERASYONA İMZA ATTI

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Almanya merkezli organize suç örgütünün lideri olarak tutuklanan Necati Arabacı hakkında yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

ULUSLARARASI UYUŞTURUCU TRAFİĞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Necati Arabacı’nın yönettiği suç örgütüne ait kriptolu haberleşme programı verileri analiz edildi. Yapılan incelemelerde, suç örgütünün Almanya’da 100 kilogram esrar, Brezilya’da 890 kilogram kokain ve İspanya’da 84 kilo 400 gram esrar maddesiyle bağlantılı yakalamalar gerçekleştirdiği belirlendi.

ÖRGÜTSEL ŞİDDET VE SUÇLAR

Açıklamada, bu örgütün silahlı bir yapıya sahip olduğunun altı çizildi. Uyuşturucu ticareti dolayısıyla yaşanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme suçlarına karıştıkları, örgüte mali destek sağlamak amacıyla düzenli olarak para topladıkları ve elde edilen gelirlerin örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı ifade edildi.

GÖZALTILAR VE MALVARLIĞINA EL KOYMA

Bugün İstanbul, İzmir ve Tunceli’de yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, 22 taşınmaz, 7 motorlu araç ve 8 şirket ile ortaklık payları dahil olmak üzere toplamda 780 milyon liralık malvarlığına el konuldu.

Başsavcılık, bu konudaki tahkikat süreçlerinin devam ettiğini bildirdi.