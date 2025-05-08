İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN BÜYÜK OPERASYON

Türkiye genelinde güvenlik güçleri, uyuşturucu ticaretine karşı kararlı adımlar atıyor. Son yapılan operasyonlar, İstanbul’da gerçekleştirildi. Bu operasyonda 6 ilçede toplam 4 ayrı operasyon yapıldı.

OPERASYON DETAYLARI

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler, Tuzla ve Silivri ilçelerinde belirli tarihlerde 4 farklı operasyon düzenledi. Yurt dışından havlulara emdirilerek getirilen uyuşturucu maddelerin İstanbul’da kristal hale getirildiği bildirilmişti. İlk operasyonda, havlulara emdirilmiş ve bir kısmı da kristal hale getirilmiş 725 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

UYUŞTURUCU İMALATI TESPİT EDİLDİ

Ekipler, takip ettikleri şüphelilerin yurt dışından getirilen ham maddelerle uyuşturucu imalatı yaptıklarını belirledi. Silivri ilçesinde bulunan bazı adreslerde yapılan operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Silivri ve Bağcılar’daki operasyonlarla toplamda 20 şüpheli gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında 725 kilo 200 gram metamfetamin, 8 milyon 400 bin adet hap, 585 litre uyuşturucu yapımında kullanılan katkı maddesi, 144 kilo 180 gram kannabinoid, 183 kilo skunk, 2 adet hassas terazi, 2 adet hap basma makinesi, 1 milyon 600 bin boş kapsül, 2 adet tabanca ve 69 fişek bulunuyor. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlanarak sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.