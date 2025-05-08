İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

GÜVENLİK GÜÇLERİ UYUŞTURUCU TACİRLERİNE DARBE VURDU

Yurt genelinde güvenlik güçleri, uyuşturucu ticaretine geçit vermiyor. Son operasyon İstanbul’dan geldi. 6 ilçede gerçekleştirilen 4 ayrı operasyon ile uyuşturucu maddeleri piyasaya süren zehir tacirlerine önemli bir darbe vuruldu.

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN OPERASYON DETAYLARI

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler, Tuzla ve Silivri ilçelerinde farklı zaman dilimlerinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Yurt dışından getirilen uyuşturucu maddelerin havlulara emdirilerek İstanbul’da kristal hale getirildiğini tespit eden ekipler, ilk operasyonda havluya emdirilmiş ve bir kısmı kristal hale getirilmiş 725 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirdi.

UYUŞTURUCU İMALATINA DARBE

Devam eden çalışmalar sırasında, takip edilen şüphelilerin şehir merkezine uzak bölgelerde, özellikle Silivri’deki bazı adreslerde yurt dışından getirilen ham maddelerle uyuşturucu üretimi yaptıkları belirlendi. Bu doğrultuda, Silivri ve Bağcılar’daki farklı adreslerde yapılan operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

4 operasyonda toplamda 20 şüpheli sağ yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 725 kilo 200 gram metamfetamin, 8 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap, 585 litre uyuşturucu yapımında kullanılan katkı maddesi, 144 kilo 180 gram kannabinoid, 183 kilo skunk maddesi, 2 adet hassas terazi, 2 adet hap basma makinesi, 1 milyon 600 bin boş kapsül, 2 adet tabanca ve 69 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.