İstanbul’da Yağış Uyarısı: 15 Saat Sürecek

İSTANBUL’DA YAĞIŞ UYARISI

İstanbul’da baharın müjdeli yüzü kısa bir süreliğine kendini gösterdi; ancak hava durumu hızla değişim göstermeye başladı.

Şu anda İstanbul genelinde etkili olmaya başlayan serin hava dalgası, yerini uzun süre devam edecek ve şiddetli yağışlara bırakmak üzere. Meteorolojik değerlendirmelere göre, megakentte yağışların yaklaşık 15 saat boyunca aralıksız etkili olması bekleniyor; bu durum ani sıcaklık düşüşüne de neden oluyor.

ŞEMSİYELERİ HAZIRLAYIN

Hava Forum’dan yapılan açıklamada, “Sevgili İstanbullular 18-24 arası öncü mini yağış kütlelerimiz bazı ilçelerde yağmur bırakabilir. Esas sağanak yağmur kütleleri ise gece 3’ten sonra megakente girecek.” şeklinde ifadeler yer aldı.

Açıklamanın devamında ise, “Cuma sabah 7-10 arası şakır şakır hızlı yağacak. Cuma ikindiden itibaren yağış etkisini kaybetmeye başlar.” denildi.