İstanbul’da Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiliyor

YAĞMUR ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nin uyarılarının ardından, gece saatlerinden itibaren yağmur şehir genelinde kendini göstermeye başladı. İstanbul’da aralıklarla devam eden yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bahçelievler’de bir apartmanın bodrum katı su altında kaldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTMIŞ DURUMDA

İstanbul’da hafta sonu olmasına rağmen yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 75’e kadar ulaştı. Zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle, Haliç Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde ciddi trafik sıkışıklığı görülüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde her iki yakaya geçişlerde araçlar güçlükle ilerliyor, sürücüler ise trafikte kontrollü bir şekilde devam ediyor.

BÖLGELERDE YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Yağış, Avrupa Yakası’nda özellikle Başakşehir, Bahçelievler ve Bakırköy bölgelerinde etkili oldu. İstiklal Caddesi’nde ani gelen sağanak nedeniyle birçok kişi apartman girişlerine sığınırken, bazıları yağmurdan korunmak için şemsiyelerini açtı. Galata Köprüsü’nde ise bazı vatandaşlar, yağmura rağmen balık tutmaya devam ediyor.

SİS, BAZI İLÇELERDE GÖRÜLEBİLİR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün girişinde ve bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde sis etkili oldu.

BODRUM KATI SUYLA DOLDU

Bahçelievler’de Kocasinan Merkez Mahallesi Ordu Caddesi’ndeki bir apartmanın bodrum katı su altında kaldı. Durumu bildiren ihbar üzerine olay yerine gelen Bahçelievler Belediyesi ekipleri, inceleme gerçekleştirdi. Bu incelemelerin ardından apartman çevresinde onarım çalışmaları başlatıldı.

Su basan dairenin sahibi Mehmet Elmas, 23 Nisan’da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından apartmanın istinat duvarının zarar gördüğünü aktardı. Belediye ekiplerinin çalışmalarının bazı nedenlerle yarım kaldığını belirten Elmas, “Bugünkü yağışla birlikte zarar gören duvardan sızan su evi bastı.” ifadelerini kullandı.