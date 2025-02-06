İstanbul’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Gözaltı

İSTANBUL’DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

İstanbul’da yapılan yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde 6 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. Şüpheliler, Zeytinburnu’ndaki bir sitede bulunan ve ‘finans evi’ olarak adlandırılan iki farklı adreste yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, yasa dışı bahis suçlarına ilişkin suç organizasyonlarını deşifre etme ve zanlıları yakalama amacıyla çalışma başlattı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP SONUCUNDA YAKALAMA

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda Zeytinburnu’ndaki bir sitede yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemleri için panel sistemlerinin kurulduğunu belirledi. Operasyon için belirlenen adrese giden polis, 4 zanlıyı yakaladı. Aramalar sırasında 3 dizüstü bilgisayar ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonun devamında, aynı sitenin başka bir bloğunda aynı suçun işlendiğini tespit eden ekipler, orada da 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, gerekli işlemleri için emniyete götürüldü.