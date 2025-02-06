More
Gündem

İstanbul’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Gözaltı

istanbul-da-yasa-disi-bahis-operasyonu-6-gozalti

İSTANBUL’DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

İstanbul’da yapılan yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde 6 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. Şüpheliler, Zeytinburnu’ndaki bir sitede bulunan ve ‘finans evi’ olarak adlandırılan iki farklı adreste yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, yasa dışı bahis suçlarına ilişkin suç organizasyonlarını deşifre etme ve zanlıları yakalama amacıyla çalışma başlattı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP SONUCUNDA YAKALAMA

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda Zeytinburnu’ndaki bir sitede yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemleri için panel sistemlerinin kurulduğunu belirledi. Operasyon için belirlenen adrese giden polis, 4 zanlıyı yakaladı. Aramalar sırasında 3 dizüstü bilgisayar ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonun devamında, aynı sitenin başka bir bloğunda aynı suçun işlendiğini tespit eden ekipler, orada da 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, gerekli işlemleri için emniyete götürüldü.

ÖNEMLİ

Flaş

Justin Bieber ve Hailey Baldwin Boşanıyor Mu?

Evlilikleri birçok kişi tarafından sürpriz olarak karşılansa da, çift sosyal medyada aşk dolu paylaşımlar yapmaktan geri durmadı. Uzun ömürlü olup olmayacağı ise merak konusu.
Manşet

Shai Gilgeous-Alexander Şov Yaptı, Thunder Kazandı

Oklahoma City Thunder, Batı Konferansı liderliğini sürdürerek Phoenix Suns'ı 140-109 mağlup etti. Shai Gilgeous-Alexander, 50 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.