İstanbul’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 600 Milyon Lira Yakalandı

istanbul-da-yasa-disi-bahis-operasyonu-600-milyon-lira-yakalandi

Emniyet güçleri, yasa dışı bahse karşı etkin operasyonlarını sürdürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yasa dışı bahis suçları üzerine ayrıntılı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, yasal bahis işletmelerinin ‘kapalı devre’ olarak bilinen sistemler kullanarak yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis ve kumar oynattığı tespit edildi. İşletmelere gelen kişilerin, telefonlar veya doğrudan fiziksel temasla bu yasa dışı sitelere yönlendirildiği belirlendi.

600 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETİ

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, resmi olarak iş yapan 5 farklı işletme üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri gerçekleştirildiği belirlenen şüphelilerin, 2023-2025 yılları arasında banka hesaplarında yaklaşık 600 milyon liralık para hareketi yaptığı saptandı.

14 GÖZALTI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 14 kişi gözaltına alınırken, yapılan adres aramalarında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin devamı için emniyete götürüldü.

