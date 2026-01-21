İstanbul’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu Gelişmeleri

istanbul-da-yasa-disi-bahis-operasyonu-gelismeleri

YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Yasa dışı bahis faaliyetleriyle mücadele hız kesmeden sürdürülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, MASAK’ın hazırladığı rapora göre yasa dışı bahis oyunlarından haksız kazanç sağladığı belirlenen şüpheliler Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav’ın, yönetim kurulu üyeliğini üstlendikleri şirketlerin banka hesapları aracılığıyla kaynağı belirlenemeyen yüksek tutarlarda para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin işlemleri, belirli bir organizasyon yapısı içinde gerçekleştirip, paranın izlenmesini güçleştirdiği ve diğer kişilerin hesaplarını kullanarak nakit çekim yoluyla sisteme dahil oldukları belirlendi.

BÜYÜK MİKTARDA MAL VARLIĞINA EL KONULDU

18 Ocak’ta düzenlenen operasyonda Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 600 bin Türk lirası ve 13 bin Amerikan doları ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin banka hesaplarında bulunan 3 milyar liraya el konuldu.

İŞLEM SONUCUNDA İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Burak Soylu ve Cihan Şanlı tutuklanırken, Yavuz Başsav adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kar Yağışı Nedeniyle Hasta İçin Ekipler Seferber Oldu

Sivas'ta Karalar köyünde hastalanan 58 yaşındaki bir adam, karla mücadele ekiplerinin yardımıyla sağlık ekiplerine güvenli bir şekilde ulaştırıldı.
Gündem

Kartepe’de Yolcu Otobüsü Şarampole Uçtu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir toplu taşıma otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 39 kişi yaralandı.
Gündem

Van’da Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Gevaş ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında üç kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Sapanca’da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 27 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, biri ölü, 27 kişi yaralandı. Kazaya bir yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve iki otomobil karıştı.
Gündem

Yıldız Tilbe Gazze İçin 300 Bin Dolar Yardım Yaptı

Yıldız Tilbe, Gazze’ye iki çadır kent kurulması için 300 bin dolarlık bağışta bulundu. Bu katkı, bölgede ihtiyaç duyulan desteği sağlamayı hedefliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.