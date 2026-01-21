İstanbul’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu Gelişmeleri

YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Yasa dışı bahis faaliyetleriyle mücadele hız kesmeden sürdürülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, MASAK’ın hazırladığı rapora göre yasa dışı bahis oyunlarından haksız kazanç sağladığı belirlenen şüpheliler Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav’ın, yönetim kurulu üyeliğini üstlendikleri şirketlerin banka hesapları aracılığıyla kaynağı belirlenemeyen yüksek tutarlarda para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin işlemleri, belirli bir organizasyon yapısı içinde gerçekleştirip, paranın izlenmesini güçleştirdiği ve diğer kişilerin hesaplarını kullanarak nakit çekim yoluyla sisteme dahil oldukları belirlendi.

BÜYÜK MİKTARDA MAL VARLIĞINA EL KONULDU

18 Ocak’ta düzenlenen operasyonda Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 600 bin Türk lirası ve 13 bin Amerikan doları ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin banka hesaplarında bulunan 3 milyar liraya el konuldu.

İŞLEM SONUCUNDA İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Burak Soylu ve Cihan Şanlı tutuklanırken, Yavuz Başsav adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.