İstanbul’da Yeni Taksiler Başladı!

İHALE SÜRECİ BAŞLADI

İstanbul’da 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabı için başlatılan süreçte, 150 taksi plakası için ihale gerçekleştirildi. İhale, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kapalı teklif usulü ile yapıldı. Toplamda 9 plaka, alıcı bularak satıldı. İlk plaka olan 34 TUA 01, 4 milyon 852 bin TL artı KDV bedelle sahip buldu.

İBB GENEL SEKRETERİ AÇIKLAMA YAPTI

İhale sürecine İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir başkanlık etti. Demir, İstanbul’un uzun süredir devam eden taksi sorununun çözümüne yönelik önemli bir adım attıklarını ifade etti. “UKOME’nin kararıyla devreye alınan 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin satış yetkisi, İBB Meclisi tarafından encümene verildi. Biz de bugün ilk etabı ihaleye çıkardık. Taksi esnafımız bu yeni yöntemle ilk kez karşılaşıyor ancak teveccüh gösterdiler” dedi.

UYGULAMA BAZLI YENİ NESIL TAKSİLER

Demir, yeni nesil taksilerin sadece onaylı uygulamalar üzerinden çalışacağını ve yoldan yolcu alamayacağını vurguladı. “Bu sistem sayesinde hem yolcular hem de şoförler daha güvenli ve denetimli bir ulaşım hizmeti alacak. Taksiler sürekli kayıt altında olacak, her yıl İBB tarafından akredite edilecek ve kalite denetimlerine tabi tutulacak. Şoförler ise Ulaşım Akademisi’nde eğitimden geçecek” ifadelerini kullandı.

KULLANIM HAKKI 29 YIL İLE SINIRLI

Yeni sistemle birlikte İstanbul’da hizmet verecek taksilerin kullanım hakkı 29 yıl ile sınırlı olacak. Daha önceki plakaların süresiz kullanım hakkı varken, bu düzenleme ile taksi hizmetlerinde daha planlı ve denetlenebilir bir yapı hedefleniyor.

ÖZEL TASARIMLAR İLE TRAFİKTE YER ALACAKLAR

Yeni taksiler, İstanbulluların oylarıyla belirlenen özel tasarımları ile kısa süre içinde kent trafiğinde yerini alacak.