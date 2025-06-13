İstanbul’da Yeni Taksiler Başlatıldı!

İSTANBUL’DA YENİ TAKSİ PLAKALARI İHALEYE ÇIKTI

İstanbul şehrinde 2 bin 500 yeni taksinin ilk aşaması için hazırlıklar başlatıldı ve 150 taksi plakası için ihaleye gidildi. İhale, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kapalı teklif usulüyle düzenlendi. Toplamda 9 plaka satışa sunuldu ve ilk plaka olan 34 TUA 01, 4 milyon 852 bin TL artı KDV bedelle alıcı buldu.

TAKSİ SORUNU İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

İhaleye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir başkanlık etti. Demir, yaptığı açıklamada, İstanbul’un uzun süredir devam eden taksi problemine çözüm bulmak amacıyla önemli bir adım atıldığını dile getirdi. “UKOME’nin kararıyla devreye alınan 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin satış yetkisi, İBB Meclisi tarafından encümene verildi. Biz de bugün ilk etabı ihaleye çıkardık. Taksi esnafımız bu yeni yöntemle ilk kez karşılaşıyor ancak teveccüh gösterdiler” şeklinde konuştu.

GÜVENLİ VE DENETİMLİ ULAŞIM

Demir, yeni nesil taksilerin yalnızca onaylı uygulamalar üzerinden hizmet vereceğini ve yoldan yolcu alamayacağını vurguladı. Bu sistem sayesinde hem yolcular hem de şoförlerin daha güvenli ve denetimli bir ulaşım hizmeti alacağını belirtti. “Taksiler sürekli kayıt altında olacak, her yıl İBB tarafından akredite edilecek ve kalite denetimlerine tabi tutulacak. Şoförler Ulaşım Akademisi’nde eğitimden geçecek” ifadesini kullandı.

KULLANIM HAKKI 29 YIL İLE SINIRLI

Yeni düzenlemeye göre İstanbul’da görev yapacak taksilerin kullanım süresi 29 yıl ile sınırlandırılmış durumda. Önceden plakaların süresiz kullanım hakları bulunurken, bu yenilik, taksi hizmetlerinin daha planlı ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturulmasını hedefliyor.

ÖZEL TASARIMLAR İLE TRAFİKTE YERİNİ ALACAK

Yeni taksiler, İstanbulluların oylarıyla belirlenen özel tasarımları ile kısa süre içinde şehir trafiğinde yer alacak.