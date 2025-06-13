İstanbul’da Yeni Taksiler İçin İhale

İstanbul’da yeni taksi plakaları için önemli bir adım atıldı.

İHALE SÜRECİ VE SONUCU

İstanbul’da 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabı için başlatılan süreçte, 150 taksi plakası ihaleye sunuldu. İhale, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kapalı teklif usulüyle gerçekleştirildi. Toplamda 9 plaka alıcı bularak ilk plaka olan 34 TUA 01, 4 milyon 852 bin TL artı KDV bedelle satıldı.

GENEL SEKRETERİN AÇIKLAMALARI

İhaleye İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir başkanlık etti. Demir, İstanbul’un uzun süredir devam eden taksi sorununa yönelik önemli bir adım atıldığını ifade etti. “UKOME’nin kararıyla devreye alınan 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin satış yetkisi, İBB Meclisi tarafından encümene verildi. Biz de bugün ilk etabı ihaleye çıkardık. Taksi esnafımız bu yeni yöntemle ilk kez karşılaşıyor ancak teveccüh gösterdiler” dedi.

YENİ NESİL TAKSİLERİN ÇALIŞMA ŞARTLARI

Demir, uygulama bazlı yeni nesil taksilerin yalnızca onaylı uygulamalar üzerinden hizmet vereceğini ve yoldan yolcu alamayacağını vurguladı. “Bu sistem sayesinde hem yolcular hem de şoförler daha güvenli ve denetimli bir ulaşım hizmeti alacak. Taksiler sürekli kayıt altında olacak, her yıl İBB tarafından akredite edilecek ve kalite denetimlerine tabi tutulacak. Şoförler ise Ulaşım Akademisi’nde eğitimden geçecek” ifadelerini kullandı.

KULLANIM HAKKI SÜRESİ

Yeni sisteme göre, İstanbul’da hizmet verecek taksilerin kullanım hakkı 29 yıl ile sınırlı olacak. Önceki plakaların süresiz kullanım hakkı varken, bu düzenleme ile taksi hizmetlerinde daha planlı ve denetlenebilir bir yapı hedefleniyor.

ÖZEL TASARIMLARLA TRAFİKTE YERİNİ ALACAK

Yeni taksiler, İstanbulluların oylarıyla belirlenen özel tasarımlarıyla çok geçmeden kent trafiğinde yerini alacak.