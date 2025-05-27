İstanbul’da Yollar Fenerbahçe İçin Kapalı!

İSTANBUL’DA TRAFİK KAPANMALARI

İstanbul’da bugün bazı yollar, Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague şampiyonluk kutlamaları sebebiyle trafiğe kapatılıyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 15.00’ten itibaren kutlama programı bitene kadar belirli güzergahlar kapalı kalacak. Bu kapsamda, Büyükyalı Caddesi-Turgut Özal Bulvarı kesişimi ile Bostancı Meydan arasındaki sahil yolu, özellikle Kadıköy istikametinde trafiğe kapatılacak.

KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Ayrıca, Bağdat Caddesi’nin Bostancı Meydan ile Mustafa Mazhar Bey Sokak arasındaki bölümü de trafiğe kapatılacak. Bağdat Caddesi’ne çıkan tüm sokaklar da yine kapalı yollardan biri olacak. Bu durumda sürücüler için önerilen alternatif güzergahlar arasında Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi, D-100 Karayolu, Cemil Topuzlu Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı’nın güney istikameti yer alıyor.

Yetkililer, sürücülerin trafik düzenlemelerine uymalarını ve verilen alternatif yolları kullanmalarını hatırlatıyor.