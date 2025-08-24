İstanbul’da Yollar Trafağa Kapalı

İSTANBUL’DA KUTLAMALAR İÇİN PROVALAR DEVAM EDİYOR

İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü etkinlikleri için provalar sürüyor. Bu kapsamda, Adnan Menderes Bulvarı’nda (Vatan Caddesi) yapılacak olan prova çalışmaları nedeniyle bazı yollar saat 05.45 itibarıyla trafiğe kapalı kalacak.

TRAFİĞE KAPANAN YOLLAR

Kapanacak yollar arasında Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) çift yönlü olarak bulunmakta. Ayrıca, Edirnekapı’dan ve D 100 kuzey ve güney yönünden Vatan Caddesi’ne girişler yasaklanacak. Aynı şekilde, 10. Yıl Caddesi, Oğuzhan Caddesi, Sofular Caddesi, Halıcılar Caddesi, Akdeniz Caddesi, Akşemsettin Caddesi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı (Aksaray’dan) gibi yollar da kapalı kalacak. Vatan Caddesi’ne çıkan ve Tatlıpınar Caddesi ile Kaleboyu Caddesi’nden katılan yollar da kapatma sürecinde.

ALTERNATİF YOLLAR

Trafik sıkışıklığını önlemek için alternatif yollar ise Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu olarak belirlendi. Sürücülerin bu güzergahları kullanmaları öneriliyor.