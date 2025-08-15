İstanbul’da Yolsuzluk Soruşturması: 40 Gözaltı

BEYOĞLU BELEDİYESİ’NDE YOLSUZLUK SUÇLAMALARI

İstanbul’da Beyoğlu Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen söz konusu soruşturma çerçevesinde, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Bu soruşturma kapsamında toplam 44 kişi için gözaltı kararı verildiği kaydediliyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BAĞLANTILI OPERASYON

Gerçekleştirilen operasyonun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve onun bağlı iştirakleriyle ilgili daha geniş bir yolsuzluk dosyasının parçası olduğu ifade ediliyor. Gözaltına alınan şahıslar arasında Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı bazı birim yöneticileri, danışmanlar ve şirket temsilcilerinin de bulunduğu belirtiliyor. Soruşturmanın içerinde, ihale süreçlerinde usulsüzlük, rüşvet, irtikap ve kamu kaynaklarının özel çıkarlar için kullanılması gibi suçlamaların bulunduğu vurgulanıyor.

YENİ GÖZALTI İHTİMALİ

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, dosyada yeni gözaltıların olabileceği belirtiliyor. Gelişmeler, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek nitelikte.