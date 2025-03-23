İstanbul’da Yolsuzluk ve Terör Operasyonu: Detaylar

İSTANBUL’DA YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA BİRKAÇ AŞAMA GEÇİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan yolsuzluk ve “kent uzlaşısı” soruşturmalarında önemli bir aşama tamamlandı. Emniyet işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi’ne yönlendirilen 92 şüphelinin savcılık ifadeleri alındı. Bugün saat 09.00 itibarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından kararlar açıklanmaya başladı. Soruşturmanın detayları ve hakimlik kararları burada yer alıyor.

YOLSUZLUK VE TERÖR İDDİALARIYLA BÜYÜK OPERASYON

Soruşturma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla başlatılmıştı. Ayrıca İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da içinde bulunduğu 7 kişi, “kent uzlaşısı” iddiaları çerçevesinde terör bağlantısı ile suçlanıyor. Savcılık, yolsuzluk dosyasında 5 kişiyi “suç örgütü kurmak ve yönetmek” gibi ciddi suçlarla, 84 kişiyi ise “suç örgütüne üye olmak” ve “rüşvet” suçlamasıyla hakimliğe sevk etti.

TUTUKLAMA KARARLARI AÇIKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. İşte yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan isimler:

– Ekrem İmamoğlu / İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı

– Murat Ongun / Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

– Mehmet Murat Çalık / Beylikdüzü Belediye Başkanı

– Buğra Gökce / İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı

– Eyüp Subaşı / Popüler Reklam Yayıncılık ve Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Sahibi

– Murat Abbas / Kültür A.Ş. Genel Müdürü

– Serdal Taşkın / Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü

– Tuncay Yılmaz / İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü

– İpek Elif Atayman / Medya A.Ş. Eski Genel Müdürü

– Adem Tuncay / İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü

– Ali İlbak / İlbak Holding Yönetim Kurulu Üyesi

– Yusuf İlbak / İlbak Holding Yönetim Kurulu Üyesi

– Ali Nuhoğlu / Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

– Serdar Haydanlı / İş insanı

– Ahmet Köksal / BVA Reklam AŞ kurucusu

– Kamil Timur Delibaş / Vegavizyon Reklamcılık Yöneticisi

– Alper Aydın / Reklamarea Yöneticisi

– Mustafa Nihat Sütaş / Reklam İstanbul Şirket Ortağı

– Servet Yıldırım / Karsal Örme Yönetim Kurulu Başkanı

– Hüseyin Köksal’ın şoförü

– Süleyman Atik, Mete Sarıaltun, Serdar Öztürk, Ahmet Çiçek

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALANLAR

Yolsuzluk soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest kalan isimler şunlardır:

– Cemal Ufuk Karakaya / İBB Genel Sekreter Yardımcısı

– Bayram Taşkın / İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü

– Ercan Saatçi / Sanatçı

– Ahmet Palazoğlu / Cübbeli Ahmet’in damadı olarak tanınan iş insanı

– Birsen Şahin / İBB yöneticisi

– Alperen Aydın, Alihan Aydın, Canan Münüklü, Vahit Doğan

TUTUKLANANLAR VE SERBEST KALANLAR

Terör soruşturması çerçevesinde tutuklanan isimler arasında Mahir Polat / İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Resul Emrah Şahan / Şişli Belediye Başkanı ve Mehmet Ali Çalışkan / Reform Enstitüsü Direktörü yer alıyor. Terör soruşturmasında adli kontrol şartıyla serbest kalan isim ise Ekrem İmamoğlu’dur.