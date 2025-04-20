Gündem

İstanbul’da Zehirli Yılan Ele Geçirildi

istanbul-da-zehirli-yilan-ele-gecirildi

POLİS EKİPLERİ ŞAŞIRTAN BULUŞLAR YAPTI

İstanbul Sarıyer Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri, rutin bir uygulama esnasında bir aracı durdurdu ve kontroller gerçekleştirdi. Arama esnasında aracın bagajında ve arka koltuğunda yer alan cam fanus içinde yılanlar tespit edildi.

YILANLARA EL KONULDU

Polis ekipleri, fanuslarda bulunan yılanlara hemen el koydu. Yapılan incelemelerde, yılanlardan birinin piton cinsi olduğu, diğer ikisinin ise zehirli Mısır yılanı olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ SÜRÜCÜYE HUKUKİ İŞLEM UYGULANDI

Polis tarafından toplanan yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Gözaltına alınan Canberk Ö. hakkında ‘kaçakçılık kanununa muhalefet’ ve ‘av ve yaban hayvanlar ile bunlardan elde edilen ürünlerin bulundurulması, üretimi ve ticareti’ suçlarıyla adli işlem yapıldı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Ayrıca, Canberk Ö.’ye 60 bin 189 lira idari para cezası da kesildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Canberk Ö., savcılık kararı ile serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Flaş

Mart Ayında Yağış Miktarı Düşük

Mart ayında Türkiye'de kaydedilen 28,8 milimetre yağış, son 35 yılın en düşük seviyesine ulaştı ve küresel ısınma endişelerini artırdı.
Flaş

“Otellerde Su Deposu Riskleri Artıyor”

Balayındaki bir adam, otel odasında su deposu nedeniyle talihsizlik yaşadı ve unutulmaz bir kâbusa dönüştü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.