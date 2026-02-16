İstanbul’daki 30 Milyon Dolar Soygununda Gözaltı Sayısı 11 Oldu

İstanbul Bakırköy’de, site otoparkında bulunan iki otomobilden 30 milyon doların çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11 Şubat’taki soygun olayına ilişkin 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Böylece toplam gözaltı sayısı 11’e yükselirken, zanlıların emniyetteki işlemleri sürmekte.

ŞÜPHELİLERİN SOYGUN İÇİN KEŞİF YAPTIKLARI BELİRLENDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, hırsızların soygun öncesinde günler boyunca hazırlık yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, soygun gerçekleşmeden 4 gün önce, sahte plakalı lüks bir araçla aynı siteye girmeye çalışarak keşif yaptıkları belirlendi.

OLAYA GİDEN SÜREÇTE OLUP BİTENLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 11 Şubat’ta Şenlikköy Mahallesi Ekşi Nar Sokağı’ndaki site otoparkında park halinde bulunan iki araçtan önemli miktarda paranın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. “Mağdur” olarak ifadesine başvurulan Bilal Durmaz, döviz bürosunu kapattığı için 30 milyon dolarını, yaşadığı güvenlikli sitenin otoparkındaki iki araçta muhafaza ettiğini aktarmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızların geliş ve gidiş güzergahını belirleyerek bazı şüphelileri tespit etti. Eş zamanlı operasyonlarda İstanbul, Antalya ve Kocaeli’de 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 milyon 670 bin 500 dolar, 13 bin 200 lira, 860 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

MAĞDURUN AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKİCİ

Öte yandan, polise “mağdur” olarak ifade veren Bilal Durmaz’a, bu miktardaki parayı neden güvenli bir yerde değil de, araçta muhafaza ettiği soruldu. Durmaz, “Yaptığım iş gereği parayı bankaya yatırıp geri çekmek benim için zahmetli oluyor. Bu nedenle parayı araçta taşıyordum. Bu paralar bana 3 aydır hiç lazım olmadığından olduğu yerde duruyordu” şeklinde yanıt verdi.

BABASININ KARA PARA İDDİASIYLA TUTUKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca, Bilal Durmaz’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması çerçevesinde “kara para aklama” iddiasıyla tutuklanan Taç Döviz şirketinin sahibi Atilla Durmaz’ın oğlu olduğu belirlendi. İBB iddianamesinde, Taç Döviz’in 2018 yılından bu yana uluslararası para transfer sistemleri aracılığıyla “kara para aklama” faaliyetlerinde bulunduğu ve birçok suç grubunun paralarını emanetçi olarak sakladığı ifade edilmektedir.