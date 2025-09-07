İstanbul’daki Barajların Su Durumu Açıklandı

İSTANBUL’DA SU DURUMU KRİTİK DEĞERLERDE

İSKİ, İstanbul’daki barajlardaki su oranlarını geçmiş yıllar ve günlerle karşılaştırarak güncel durumu açıklamaya devam ediyor. Son yıllarda en zor dönemlerinden birini yaşayan barajların beşinde, neredeyse su varlığı kalmadığı görülüyor. Özellikle Istrancalar barajında su oranı yüzde 0,43 olarak kaydedildi. Şimdi ise, İstanbul’daki barajlarda mevcut su seviyeleri şöyle:

BARAJLARDA MEVCUT SU SEVİYELERİ

İstanbul genelindeki on barajda toplam su varlığı yüzde 37,59 oranında. İSKİ’nin paylaştığı verilere göre, barajların su oranları şu şekilde: Ömerli: % 24,03; Darlık: % 15,92; Elmalı: % 1,7; Terkos: % 25,84; Alibey: % 2,33; Büyükçekmece: % 15,82; Sazlıdere: % 9,85; Istrancalar: % 0,43; Kazandere: % 1,3; ve Pabuçdere: % 3,07.

YAĞIŞLARIN ETKİSİ GİZLİ KALDI

Geçtiğimiz hafta sonu yağan yağmurlara rağmen İSKİ’nin verilerine göre barajlardaki su oranlarında olumlu bir değişim olmadığı gözlemleniyor. 6 Eylül Cumartesi günü barajlardaki toplam su oranı yüzde 37,82 olarak ölçüldü. Geçen yıl aynı gün (6 Eylül) elde edilen su seviyesi ise yüzde 45,02 olarak kaydedilmişti. Ayrıca, 7 Eylül Pazar günü itibarıyla barajlarda toplam yağış oranı 347,42 kg/m2 iken, geçen yıl bu oran 709,27 kg/m2 seviyesindeydi.