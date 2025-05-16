İstanbul’daki Barış Masasından Karar Çıktı! Ukrayna Duyurdu:

İSTANBUL’DA ÜÇLÜ TOPLANTILAR GERÇEKLEŞTİ

Türkiye, ABD ve Ukrayna ile Türkiye, Rusya ve Ukrayna üçlü toplantıları bugün İstanbul’da yapıldı. Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı saat 10.45’te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlık yaptığı toplantı, 1.5 saat sürdü.

Bakan Fidan: BARIŞ İÇİN YENİ BİR FIRSAT VAR

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı saat 13.30’da aynı yerde başladı. Açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Fidan, tüm tarafların barışa yönelik güçlü taahhütlerinin yeni bir fırsat penceresi açtığını belirtti. “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump’ın barış çağrıları, Sayın Putin ve Sayın Zelenski’nin dikkate alması oldukça önemli” diyen Fidan, Rusya ve Ukrayna’nın doğrudan görüşmeye hazır olmalarının kritik bir aşama sağladığını ifade etti. Savaşın sona erdirilmesi için çabaların devam ettiğini vurgulayan Fidan, bu toplantının Mart 2022’den bu yana gerçekleşen ilk doğrudan temas olduğunu belirtti.

Bakan Fidan: ATEŞKESİN HAYATA GEÇİRİLMESİ GEREKİYOR

Savaşın devam etmesi nedeniyle ateşkesin acil bir şekilde sağlanması gerektiğini ifade eden Fidan, “Geç kalınan her gün daha fazla yaşam kaybına yol açıyor” dedi. Müzakerelerin eş zamanlı olarak devam etmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye’nin barışı sağlama yolunda yanlarında olacağını belirtti. Toplantıya katılan tarafların başarısı için başarılar diledi.

TOPLANTILARIN SONUNDA İLK MESAJ

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı saat 15.30’da sona erdi. Ukraynalı diplomatik kaynaklar, Rusya’nın talep ettiği konuların gerçekçi olmadığını belirtti.

TAKAS ANLAŞMASI YAPILDI

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, İstanbul barış görüşmeleri sonrası “Rusyayla bin kişiye karşılık bin kişi takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık” şeklinde açıklamada bulundu.

NATO GENEL SEKRETERİ’NDEN YORUM

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İstanbul’daki görüşmelere ilişkin, “Ukraynalıların masaya gelmesi çok iyi. Tüm baskı Putin’in üzerinde” dedi.

TRUMP’TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’daki müzakerelere katılabileceği sinyalini verdi. Seyahat planlarının netleşmediğini belirten Trump, “Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum” dedi. Ayrıca, “Bakalım Rusya ve Ukrayna ile ne olacak; en kısa zamanda Putin ile görüşeceğiz” şeklinde konuştu.

SAVAŞ 3 YILDIR DEVAM EDİYOR

Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat 2022’de başlattığı saldırılarla patlak veren savaşta, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri büyük ölçüde ilhak edildi. 2014’te Kırım’ın ilhakıyla Ukrayna, topraklarının önemli bir kısmını kaybetti. ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna’ya mali ve askeri yardımlar yaparken, Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulandı.

TÜRKİYE’NİN BARIŞ İÇİN GİRİŞİMLERİ

Belarus’taki görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları 10 Mart 2022’de Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya geldi. Türkiye, tarafları 29 Mart 2022’de İstanbul’da buluşturdu. İstanbul müzakereleri, Buça’daki sivillerin öldürülmesiyle bozulurken, Türkiye barış için çabalarını sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış görüşmeleri için arabuluculuk teklifini devam ettirdi. Putin, 15 Mayıs’ta İstanbul’da müzakerelerin yeniden başlatılması için ev sahipliği talep etti.