İstanbul’daki Daltonlar Suç Örgütü İddianamesi

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul’da, “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı ve 105 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 1676 sayfalık iddianamede, 2 kişi “maktul”, 1 kişi “mağdur”, 78 kişi “müşteki” olarak yer aldı. Şu an 69 kişi tutuklu, 9’u firari durumda. İddianamede, suç örgütünün gelişim süreci ve yapısı detaylı bir şekilde anlatılıyor. Firari durumda olan örgüt lideri Barış Boyun’un, Türkiye’deki örgüt faaliyetlerinin devamı için farklı alanlarda çeşitli kişileri yönetici pozisyonlarına atadığı ve örgütün silahlı grup elebaşılığını firari şüpheli Beratcan Gökdemir’in yürüttüğü ifade edildi.

GÖKDEMİR’İN SUÇ ORGANİZASYONUNDAN AYRILIŞI

İddianamede, Gökdemir’in Yenibosna’da faaliyet gösteren “Daltonlar” isimli grubun başında olduğu, bu grubun kendisine bağlı hareket ederek, Barış Boyun suç örgütü adına çok sayıda silahlı saldırı, kasten öldürme ve yağma eylemi gerçekleştirdiği belirtiliyor. Ayrıca, Rusya’da tutuklu bulunan Gökdemir’in Mart 2024’te Barış Boyun’dan ayrılarak “Daltonlar” örgütünün elebaşı olmaya başladığı kaydediliyor. Yapılan saha ve istihbarat çalışmaları neticesinde, Gökdemir’in bağlı olduğu örgüt mensupları tarafından gerçekleştirilen eylemlerde elde edilen haksız kazanç ile silahların eşit olarak dağıtılmaması nedeniyle Boyun’dan ayrıldığı yönünde bilgiler elde edildiği ifade ediliyor.

GENÇLERİN ETKİLENME NEDENLERİ

İddianamede, “Daltonlar”ın, diğer yer altı suç örgütlerinden farklı olarak, gençler üzerinde etkin bir çalışma yürüttüğü vurgulanıyor. 15-20 yaş grubundaki gençlerin bilgisayar oyunları ve sokak suç şebekelerini konu alan internet dizilerinden etkilendiği, örgüt elebaşı ve yöneticilerin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve davranışların gençlerde bir hayranlık oluşturduğu tespit edildi. Örgüt üyeleri bu yolla sosyal medya üzerinde popülarite kazanarak yeni takipçiler edinebiliyor.

ÜÇ FARKLI EYLEM STRATEJİSİ

İddianamede, Daltonlar suç örgütünün üç ana eylem stratejisi olduğu vurgulanıyor. İlk strateji, maddi olarak güçlü iş insanlarına yönelik “haraç” talepleri ile maddi gelir sağlamak. İkinci strateji, rakip suç örgütlerine yönelik silahlı saldırılar düzenlemek. Üçüncü strateji ise üçüncü kişilerle anlaşarak gerçekleştirilen silahlı eylemlerin taşeronlaşması üzerine kurulu. Örgüt üyeleri, sıradan iletişimden kaçındıkları için genellikle kiralık veya çalıntı araçları kullanarak olay yerlerine ulaşmayı tercih ediyor.

CEZA TALEPLERİ

İddianamede, firari şüpheliler Beratcan Gökdemir, Bünyamin Yıkar ve Murat Küçükyavuz ile tutuklu şüpheliler Ahmet Mustafa Timo ve Sinan Memi’nin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs”, “nitelikli yağma” gibi suçlardan toplamda 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 711’den 1281 yıl hapis ile para cezaları talep ediliyor. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.