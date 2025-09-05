İstanbul’daki Dava Dosyaları Ankara’ya Gönderildi

CHP’DE DAVALARIN GÖRÜLMESİNE ODAKLANILIYOR

CHP, 38. Olağan Kurultay’ın iptaline yönelik açılan davanın duruşmasına yoğunlaşmış durumda. 15 Eylül’de görülecek olan bu duruşma ile birlikte İstanbul’da da önemli gelişmeler yaşanıyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada, Özgür Çelik başkanlığındaki il yönetimini görevden uzaklaştırdı.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLDU

Mahkeme kararının ardından, İstanbul İl Başkanlığı’na 2024’nde CHP’den ayrıldığını duyuran Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Ayrıca, kurultay davasına bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ile ilgili dosyanın kendilerine iletilmesini talep etti. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen kongrede seçilen il başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılması yönünde karar aldı.

DURUŞMALAR ARASI BAĞLANTILAR

İstanbul İl Kongresiyle ilgili olarak ihtiyati tedbir kararı veren Asliye Hukuk Mahkemesi ve “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla açılan davaların dosyaları da Ankara’ya gönderildi. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkındaki davanın bir sonraki duruşması ise 15 Eylül’de gerçekleşecek.

BİRBİRİNİ ETKİLEYEN DAVALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, canlı yayında yaptığı açıklamada, İstanbul’daki kongre davasının Ankara’daki kurultay davasını etkileyeceğine dair yorum yaptı. Tunç, “Kurultay’da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. İspat şartı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. İstanbul’da ve Ankara’da devam eden davalar da var. Her iki davada birbirini etkileyecek düzeyde.” şeklinde ifade bulundu.

KURULTAY İPTALİ GÜNDEMLERDE

Özgür Özel’in genel başkan olarak seçildiği kurultayın iptali konusu, İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesiyle yeniden gündeme geldi. İstanbul delegelerinin yaşadığı sorunlar, kurultayın iptal edilip edilemeyeceğini tartışmalı hale getiriyor. Hukukçular, İstanbul delegelerinin durumunun tescillenmesi halinde, kurultayın iptal edilmesinin muhtemel bir sonuç olabileceğini vurguluyor.