İstanbul’daki İBB Soruşturmasında Gözaltılar Artıyor

İSTANBUL’DA DEVAM EDEN YOLSUZLUK VE TERÖR SUÇLAMALARI

İstanbul’da son günlerde en çok tartışılan konu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla yürütülen soruşturmalar. 19 Mart’tan bu yana süregelen iki ayrı operasyonla birlikte gözaltı sayısı 90’a ulaştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının yarattığı etki sürerken, eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce ve şüpheli durumdaki Uğur Ataman da operasyonun son halkaları arasında yer aldı. Soruşturmanın detayları ve gözaltındaki kişilerin durumu, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırıyor.

YENİ GÖZALTILAR: GÖKCE VE ATAMAN EMNİYETTE

Soruşturma çerçevesinde son olarak Buğra Gökce, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. İBB’de uzun yıllar boyunca önemli görevlerde bulunan Gökce’nin gözaltına alınması, operasyonun üst düzey isimlere kadar ulaştığını gösteriyor. Diğer yandan, hakkında yakalama kararı bulunan Uğur Ataman da Muğla’da güvenlik güçlerince gözaltına alınarak İstanbul’a sevk edildi. Her iki ismin sorgusu sürerken, İmamoğlu’nun polise ifade vermeye başladığı bilgisi edinildi.

BUĞRA GÖKCE KİMDİR? KARYERİNDE NELER VAR?

Buğra Gökce, 1974 yılında Ankara’da doğmuş bir şehir plancısıdır. 1995’te Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olan Gökce, aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladıktan sonra Japonya’da kent planlama ve ulaşım üzerine eğitim aldı. ODTÜ’den doktorasını alarak akademik kariyerini güçlendirdi. Meslek hayatına 1995’te İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde başlayan Gökce, 2002-2007 yılları arasında TMMOB Şehir Plancıları Odasında görev aldı ve 2006-2007 yıllarında Genel Başkanlık yapma şansına ulaştı. 2014-2019 döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ni yürüten Gökce, 2019 yılında İBB Genel Sekreter Yardımcılığına terfi etti. İstanbul’da afet odaklı kentsel dönüşüm projelerinde önemli bir rol oynadı. 2024 yılında CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday adayı oldu ve aynı yıl İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanlığı’na atandı.