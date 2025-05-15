İstanbul’daki Müzakereler Başlıyor, İzliyoruz

DÜNYA KRİTİK GÖRÜŞMELERE KİLİTLENDİ

Dünya genelinde gözler İstanbul’daki kritik müzakere sürecine çevrildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu müzakerelere destek sağlamak amacıyla Ankara’ya geldi. Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e doğrudan görüşme teklifinde bulunmuş ancak Kremlin’den olumsuz yanıt almıştı. Buna rağmen Putin, İstanbul’daki müzakerelere üst düzey diplomatlardan ve savunma yetkililerinden oluşan bir heyet göndermeye karar verdi.

RUSYA TÜRKİYE’Yİ ADRES GÖSTERDİ

Müzakerelere Türkiye ev sahipliği yapacak. Rusya, 10 Mayıs’ta diplomasi çağrılarına yanıt vererek barış sürecini yeniden başlatmak için Türkiye’yi adres olarak belirledi. Bu durum üzerine taraflar, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde buluşmaya karar verdi.

UKRAYNA HEYETİ BELİRLENDİ

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, müzakerelerde Ukrayna’yı temsil edecek heyet netleşti. Heyette, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva gibi birçok yetkili yer alacak.

RUS HEYETİ VE ABD’NİN TUTUMU

Kremlin, Putin’in doğrudan görüşmelere katılmayacağını bildirirken, Rus heyetinin başında danışmanı Medinskiy bulunacak. Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de görev alacak. ABD Başkanı Donald Trump’ın toplantıya katılması beklenmezken, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Orta Doğu Temsilcisi Witkoff’un görüşmelerin ardından Cuma günü İstanbul’a gelmesi öngörülüyor.