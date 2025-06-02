İstanbul’daki Otogarda Doluluk Yüzde 95

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Kurban Bayramı’na yaklaşırken İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda hareketlilik gözlemleniyor. Tatilini memlekette ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, otogarda yoğunluğa neden olmaya başladı. Yetkililer, asıl yoğunluğun 4 Haziran Çarşamba günü mesai bitiminden sonra yaşanabileceğini belirtiyor. Otobüs doluluk oranları şimdiden yüzde 90-95 civarına ulaştı. Ancak bilet fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 30 arttığı bilgisi edinildi.

GEÇEN YILKI YOĞUNLUKTAN DAHA DÜŞÜK

Firma yetkilisi Hayri Başoğlu, “Geçen yılla kıyasladığımızda daha düşük yolcu kapasitesi var. Çünkü uçak ve tren sayıları aşırı fazla. Bir de okulların kapanmamış olmasından ve tatilin kısa olmasından dolayı fazla bir yoğunluk olmadı” dedi. Bayram öncesi arife gününde beklenen bir yoğunluk artışı olduğunu belirten Başoğlu, bilet fiyatlarının geçen yıla oranla yüzde 30 artış gösterdiğini ifade etti.

YOĞUNLUK 4 HAZİRAN’DA ARTACAK

İstanbul – Tokat seferleri düzenleyen firma yetkilisi Siyami Temiz, “Bayram yoğunluğu geçmiş yıllara nazaran şu an daha ağır gidiyor. Dün itibarıyla başladı ama bugün de hala yerlerimiz var” şeklinde konuştu. Doluluk oranının yüzde 95 olduğunu belirten Temiz, yoğunluğun 4 Haziran Çarşamba günü beklediğini vurguladı. Ek sefer yapmadıklarını ve bilet fiyatlarının 30 Haziran 2024 seviyesinde kaldığını da ekledi.

YOĞUNLUĞUN DÜŞÜK OLMASI ENDİŞE YARATIYOR

Firma yetkilisi Necati Barut ise, bu yıl geçen yıla göre yoğunluğun olmadığını söylüyor. “İnsanlarımız gitmek istiyor, gidemiyorlar. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama yoğunluk maalesef yok” diyerek durumu özetliyor. Yolcuların, bilet fiyatlarına tepkisi olduğunu ve yüksek fiyatların yolculukları olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

Yusuf Karasu, bu bayramda yoğunluğun olmadığını söyleyerek, fiyatların yüksek olduğunu belirtiyor. Örneğin, Gaziantep’e gidişin bilet fiyatı şu an bin 900 lira. Karasu, “Kimsenin bu masrafı yapıp memlekete gideceğini düşünmüyorum. Biletlerimiz yüzde 70 tükendi. Diğer bayramlara göre bu bayram çok sakin” diyor.

YOLCULARIN GÖRÜŞLERİ

Zonguldak’a giden Ayşe Can, bayram için otobüsle seyahat ettiğini belirtiyor. Okulların henüz kapanmadığını ifade ederek, “Otogar çok yoğun değil. Bu normal” diyor. Yurt dışından gelen Şaban Arabacı ise, “Memleketim Zonguldak. Bilet fiyatları normal stabil. Eskisi kadar bir yoğunluk da yok” şeklinde konuşuyor.

Üniversite öğrencisi Elif Buse Şengül, “Bilet fiyatlarında aşırı artış var. Normalde uçakla gidiyordum. İlk defa otobüsle gideceğim” derken, başka bir öğrenci Sena Sabuncu da, “Daha erken geldiğim için bir yoğunlukla karşılaşmadım” ifadelerini kullanıyor. Genel olarak yolcu sayısının ve bilet alım işlemlerinin bu bayram dönemi için düşük olduğu gözlemleniyor.