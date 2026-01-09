İstanbul’daki Yağışlar Baraj Doluluk Oranlarını Kurtaramadı

istanbul-daki-yagislar-baraj-doluluk-oranlarini-kurtaramadi

İstanbul’da uzun bir süre boyunca etkili olan yağışların, barajlara “can suyu” sağlaması beklenirken, kuraklık tehdidini ortadan kaldırmaya yetmediği gözlemlendi. Ancak İSKİ’nin 9 Ocak 2026 tarihli son verileri, bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi. Yağışlara rağmen, baraj doluluk oranlarının yalnızca %19,17 seviyesinde kalması, İstanbul’da alarm zillerinin hala çalmaya devam ettiğini gösteriyor.

YAĞIŞLAR YETİŞMİYOR

Uzman görüşlerine göre, meydana gelen yağış, kuruyan toprak tarafından emilerek baraj havzalarına yeterli akışın sağlanamadığını ortaya koyuyor. Önceki yılların aynı dönemlerinde %50-60 seviyelerinde seyreden su seviyesinin, bu yıl yağışlı günlere rağmen %19 seviyesine sıkışması, “büyük risk” olarak değerlendiriliyor. Özellikle Kazandere ve Pabuçdere gibi barajlardaki su seviyeleri %5’in altında kalarak, “ölü hacim” noktasına gerilemiş durumda. Şehrin su ihtiyacını karşılayan büyük barajlarda da beklenen artışın olmadığı kaydediliyor.

BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranları şu şekildedir: Ömerli: %22,74, Darlık: %29,59, Elmalı: %57,71, Istrancalar: %35,59, Terkos: %15,84, Büyükçekmece: %15,68, Sazlıdere: %13,11, Alibey: %12,01, Pabuçdere: %4,56 ve Kazandere: %4,11.

