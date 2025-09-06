İstanbul’daki Yenidoğan Davasında Üç Sanık Tahliye Edildi

İSTANBUL’DA BEBEK ACİL HASTA DAVASININ DEVAM EDİŞİ

İstanbul’da bebek acil hastalarını anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine sebep oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla yargılanan toplam 57 sanığın 33. duruşması gerçekleşti. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nce adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, organize suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen doktor Fırat Sarı’nın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanık, bazı tutuksuz sanıklar, mağdurlar ve taraf avukatları mahkemede hazır bulundu. Diğer bazı sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

TUTUKLU SANIĞA TAHLİYE KARARI

Duruşma sırasında mahkeme heyeti, hemşireler Damla A., Tuğçe T. ve Mehmet Halis B.’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Duruşmanın bir sonraki oturumu 23 Aralık’ı bulacak şekilde ertelendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı’nın liderlik ettiği suç örgütünün, yerleştikleri yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini etkisiz hale getirme amaçları doğrultusunda işlev gösterdiği kaydediliyor. İddianamede, suç örgütünün amacı olarak, hastaların durumunu olduğundan daha kritik göstererek Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) üst seviyede ödeme almak için gerekli aktiviteler gerçekleştirdikleri belirtiliyor. Sanıkların, bebek hastaların uygun sağlık hizmeti alacakları hastanelere sevk edilmesi yerine, kendi seçtikleri ve daha karlı görünen hastanelere yatırıldıkları aktarıldı.

CEZA İSTEMLERİ VE SONUÇLAR

İddianamede belirtilen ceza istemleri arasında, sanık Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü sebebiyle “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlamaları yer alıyor. Bu sanıklara toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanık Gıyasettin Mert Özdemir’in ise “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” ve diğer suçlamalardan 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. 8’i kadın olmak üzere toplam 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor. Soruşturma sürecinde İstanbul’da 9, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ise 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmişti.

Özellikle “yenidoğan çetesi” soruşturmasını yürüten savcıya yönelik tehdit vakaları da ortaya çıkarken, bu sürecin yanı sıra sanıklardan İlker Gönen’in Antalya’da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği bilgisi yer alıyor.

ANA DOSYA VE BİRLEŞTİRME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “yenidoğan çetesi” olaylarına dair başka bir iddianame hazırlanarak 57 sayfalık belgeyi içeren yeni bir soruşturma açıldı. Bu durumda 13 kişi şüpheli arasında yer alırken, Sosyal Güvenlik Kurumu da “suçtan zarar gören” taraf olarak belirtiliyor. Bu yeni iddianame, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya devam eden ana dosya ile birleştirilmiş durumda. Mahkeme başkanı, davada yer alan sanıklar arasında cumhuriyet savcısından tehdit beyanında bulunan sanığın dosyasını ayırarak, mevcut toplam sanık sayısını 57 olarak belirlemiş durumda.