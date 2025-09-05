İstanbul Dava Dosyaları Ankara’ya Gönderildi

DURUŞMA İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin açılan davanın duruşmasına 15 Eylül itibarıyla odaklanmış durumda. Ancak İstanbul’da önemli gelişmeler yaşanıyor. Özgür Çelik ve yönetimi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği karar doğrultusunda görevden alındı. Mahkeme, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada, Çelik başkanlığındaki il yönetimini görevden uzaklaştırma kararı aldı. Bu mahkeme kararının akabinde, CHP’den 2024 yılında ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atandı.

MAHKEME, DOSYALARI DEĞERLENDİRDİ

Kurultay davasıyla ilgilenen Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline dair dosyanın kendilerine iletilmesini talep etti. Önceki gün, 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Kongresinde seçilen İl Başkanı ile yönetim kuruluna yönelik tedbir kararı alındı. Bu karar, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararına dayanıyor.

DURUM GÜNDEMİ BELİRLEYECEK

CHP’nin İstanbul İl Kongresine verilen ihtiyati tedbir kararı ile oylama sırasında gerçekleştirilen hile iddiasıyla ilgili olarak Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan dava dosyaları da Ankara’ya ulaştırıldı.

GAZETE İLGİSİ ARTACAK

CHP Lideri Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği 38. Olağan Kurultayı hakkında açılan davanın bir sonraki duruşması, 15 Eylül tarihinde başlayacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir canlı yayında İstanbul’daki kongre davasının Ankara’daki kurultay davasını etkileyeceğini ifade etmişti. Tunç, “Kurultay’da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. İspat şartı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. İstanbul’da ve Ankara’da devam eden davalar da var. Her iki davada birbirini etkileyecek düzeyde” şeklinde açıklamada bulundu.

KILIÇDAROĞLU’NUN DÖNÜŞÜ MÜ SÖZ KONUSU?

Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultay, İstanbul İl Kongresinin iptal edilmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. İstanbul delegelerinin yaşadığı sıkıntılı durumun tescillenmesi, kurultayın iptal edilip edilemeyeceği sorusunu gündeme getiriyor. Hukukçular, İstanbul delegelerinin durumunun tescillenmesinin ardından, kurultayın iptal edilmesinin güçlü bir ihtimal olduğunu değerlendiriyor.