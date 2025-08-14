İstanbul Deprem Riski Arttı, Kesin

DEPREM RİSKİ ARTMAKTA

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’daki deprem riskinin önemli ölçüde artığını ifade ediyor. Görür, yakın zamanda yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin Kumburgaz fayının batı ucunun sadece küçük bir kısmını kırdığını, bu fayın büyük bölümünün hala sağlam kaldığını vurguluyor. Adalar fayının da dikkate alındığında, İstanbul’da depremin sona erdiği yönünde yapılan açıklamaların halkı yanıltabileceğini belirtiyor.

HALKI YANILTIYOR

Görür, “Benim şahsi ve bilimsel görüşüm şu; İstanbul daha tehlikeli oldu.” diyerek durumu özetliyor. 6.2 büyüklüğündeki depremin, Kumburgaz fayının batı ucu boyunca yalnızca küçük bir kısmının kırılması sonucunu doğurduğunu ve büyük bölümü göz önüne alındığında Adalar fayını da hesaba katmanın önemli olduğunu aktarıyor. “Halka yanlış bir şey pompalandı. ‘İstanbul’da deprem bitti’ sözleri halkı yanılttı.” diyor ve bu yanıltıcı ifadelerin, halk arasında bir güven duygusu yarattığını belirtiyor.

GELECEKTEKİ TEHLİKE

Görür, bu kırılmalar sonucu 7 büyüklüğünün üzerinde bir depremin meydana gelme olasılığının kesin olduğuna dikkat çekiyor. İstanbul’un deprem tehlikesinde ciddi artışlar olduğunu ve bu tehlikenin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.