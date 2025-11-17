İstanbul Ekonomi Zirvesi 2025 Tanıtım Toplantısı

İSTANBUL EKONOMİ ZİRVESİ 2025 HAZIRLIKLARI

İstanbul Ekonomi Zirvesi 2025, ‘Yeni Dengeler ve Küresel İşbirlikleri’ ana teması doğrultusunda 11-12 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Zirve, küresel ekonomi, sürdürülebilirlik, sağlık, otomotiv, enerji, telekomünikasyon, sanayi, finans, eğitim, dijital dönüşüm, girişimcilik ve uluslararası yatırım konularını kapsamlı bir şekilde ele alacak.

11-12 ARALIK TARİHLERİNDE ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK

Zirve, 11-12 Aralık tarihlerinde Çırağan Sarayı’nda icra edilecek. Etkinliğin tanıtım toplantısında konuşan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, bu yılki ana temanın ‘Yeni Dengeler ve Küresel İşbirlikleri’ olduğunu belirtti. Yurt dışından bakanlık ve başbakanlık seviyesinde 50’ye yakın katılım bekleniyor. Değer, İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin her yıl büyüdüğünü ve etkinliğin, Türkiye’nin uluslararası alanda hak ettiği yere ulaşmasına katkıda bulunma amacı taşıdığını vurguladı.

ZİRVEDE TEMASAL ÇEŞİTLİLİK

Değer, “Birinci İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin ana teması sanayi 4.0’dı. Bütün dünya konuştu, tartıştı. Dolayısıyla biz istiyoruz ki İstanbul Ekonomi Zirvesi, gelişmekte olan yeni dünya düzeninde Türkiye’nin yerini en iyi ve hak ettiği şekilde temsil etsin,” diyerek, zirvenin önemine dikkat çekti.

Zirvenin ilk gününün akşamı, B2B toplantıların ardından ‘Dünya Barışı’ konulu özel bir resepsiyon gerçekleştirilecek. Bu resepsiyonun açılışında, Türkiye’de görev yapan büyükelçi ve başkonsoloslar, barış mesajlarını birer dakikalık demeçlerle paylaşma fırsatı bulacak. Zirvenin kapanışında ise, “9. İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni” ile yılın en başarılı kişi ve kurumları ödüllendirilecek.