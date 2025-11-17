İstanbul Ekonomi Zirvesi 2025 Temaları ve Katılım Detayları

İSTANBUL EKONOMİ ZİRVESİ 2025’TE KAPILARINI AÇIYOR

İstanbul Ekonomi Zirvesi 2025, ‘Yeni Dengeler ve Küresel İşbirlikleri’ ana temasıyla 11-12 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Zirve; küresel ekonomi, sürdürülebilirlik, sağlık, otomotiv, enerji, telekomünikasyon, sanayi, finans, eğitim, dijital dönüşüm, girişimcilik ve uluslararası yatırım konularını bir araya getirecek.

ZİRVEDE 50’YE YAKIN KATILIMCI OLACAK

Zirvenin 9. ayağının Çırağan Sarayı’nda yapılacağını duyuran İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, yurt dışından büyükelçiler, konsolosluklar ve bakanlık düzeyinde 50’ye yakın katılımcının yer alacağını belirtti. Değer, İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin her geçen yıl büyüyerek devam ettiğini vurguladı. Türkiye’nin, yeni dünya düzenindeki konumunu güçlendirmeye yönelik bu zirvenin katkı sağlayacağını ifade etti.

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETMEK ÖNEMLİ

Değer, zirvenin amaçlarını şöyle aktardı: “Birinci İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin ana teması sanayi 4.0’dı. Tüm dünya bunun üzerinde tartıştı. Geleceğin tam ortasındayız ve hızlı bir gelişim içerisindeyiz. Biz, İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin gelişen dünya düzeninde Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmesini istiyoruz.”

ÖZEL RESEPSİYON DA DÜZENLENECEK

Zirve çerçevesinde, 11 Aralık akşamında B2B toplantıların ardından ‘Dünya Barışı’ temalı özel bir resepsiyon gerçekleştirileceği bilgisi verildi. Resepsiyonun açılışında, Türkiye’de görev yapan büyükelçi ve başkonsoloslar barış mesajlarını birer dakikalık demeçlerle paylaşacak. Zirvenin sonunda ise en başarılı kişi ve kurumlar 9. İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ile onurlandırılacak.