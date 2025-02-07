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İstanbul Emniyet Verileri Ocak Ayında Açıklandı

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İSTANBUL EMNIYET DEĞERLENDIRME TOPLANTISI YAPILDI

İstanbul Emniyet Değerlendirme Toplantısı, İstanbul Valisi Davut Gül’ün katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün toplantı salonunda gerçekleşti. Bu toplantıda Vali Davut Gül’e, Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel eşlik etti.

2025 OCAK AYI EMNIYET VERILERI ACIKLANDI

Toplantıda, 2025 yılı Ocak ayı emniyet verileri açıklandı. Vali Davut Gül, terör, organize suçlar, asayiş, kaçakçılık, uyuşturucu ve düzensiz göç başlıklarında alınan tedbirler ve yakalanan suçlular hakkında bilgiler verdi. Davut Gül, “İstanbul’un Huzuru, Türkiye’nin Huzuru’dur” anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı.

217 OPERASYONDA 463 KİŞİ YAKALANDI

Vali Davut Gül, “Bu yılın Ocak ayında terör örgütlerine karşı yapılan 217 operasyonda 463 şahıs yakalandı; 131 şahıs tutuklandı, 94 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Terörizmin finansmanına darbe vurulmaya devam ediyor” diyerek konuşmasına devam etti. Ayrıca, “63 bin 689 mesai arkadaşımızla gece gündüz demeden halkımızın can ve mal güvenliği için uyum ve koordinasyon içinde çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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