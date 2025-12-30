İstanbul Erkek Lisesi’nde Şiddet ve Taciz İddiaları Gündemde

Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından biri olan İstanbul Erkek Lisesi, öğrenci olaylarıyla gündeme gelmiş durumda. Kız öğrencilere yönelik cinsel ve şiddet içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla bir grup 9. sınıf öğrencisi, 11. sınıf öğrencileri tarafından saldırıya uğradı. Bu olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde bazı öğrenciler farklı okullara nakledilerek okul müdürü de geçici olarak görevden alındı.

AÇIKLAMALAR YAPILDI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, lisede meydana gelen öğrenci olaylarına dair idari sürecin tamamlandığını duyurdu. Önceki gün toplanan Fatih İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu’nun rehberlik, psikososyal destek ve disiplin süreçlerine ilişkin konuyu titizlikle ele aldığı ifade edildi. Ayrıca, açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda sürecin devam ederken öğrencilerin psikososyal desteklerinin en üst seviyede sağlandığı, “mahremiyetlerinin korunması”, “masumiyet karinesi” ve “eğitim hakkının kesintisiz devamı” gibi ilkelerin esas alındığı belirtildi.

20 ÖĞRENCİYE CEZA VERİLDİ

Açıklamada, disiplin süreçlerinin ölçülülük ve fiil-ceza dengesine uygun olarak eğitsel, onarıcı ve sistematik bir yaklaşımla yürütüldüğü kaydedildi. “Sistematik şiddet uygulayan iki öğrenciye örgün eğitim dışına çıkarma, 11 öğrenciye okul değişikliği, 7 öğrenciye ise okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası verilmiştir. Böylece, sistematik şiddet olaylarına karışan toplam 20 öğrenciye disiplin cezaları uygulanması kararlaştırılmıştır.” denildi.

OLAYIN GELİŞİMİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım’da 9. sınıfta öğrenim gören 7 öğrencinin 11. sınıf öğrencileri tarafından fiziksel saldırıya uğradığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, okuldaki kavgaya dair çeşitli basın organlarında haberlerin yer aldığına dikkat çekildi. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla yapılan açıklamada, “25 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşen olayın ardından ilgili öğrencilerin sağlık durumları kontrol edilmiş, veliler bilgilendirilmiş ve eğitimlerine devam etmelerine engel olacak bir durumun olmadığı tespit edilmiştir. Süreci titizlikle takip ediyoruz.” ifadelerine yer verilmişti.

Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, darp iddiasıyla 3 öğrencinin şikayette bulunduğu öğrenildi. Başsavcılık, konuyla ilgili başka şikayetlerin olup olmadığını tespit etmek amacıyla ilgili resmi yazılar göndermişti. Olayla ilgili bazı öğrencilerin farklı illere gitmiş olduğu belirtilirken, ilgili başsavcılıklara da şikayet yapılıp yapılmadığını öğrenmek üzere yazı gönderildiği bildirildi.