İstanbul Fatih’te İki Bina Çöktü: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul’un Fatih ilçesinde, saat 12.00 civarında Ayvansaray Mahallesi’nde aniden büyük bir gürültü duyuldu. Ebe Sokak üzerinde yer alan yan yana iki katlı iki binada çökme gerçekleşti. Çökmenin etkisiyle çevredeki binaların camları kırılırken, sokaktaki vatandaşlar büyük bir şok yaşadı.

11 KİŞİ KURTARILDI

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, arama kurtarma çalışmaları için bölgeyi boşaltarak olay yerine hassas burunlu köpekler getirdi. Yapılan sık çağrılarla sessiz olmanın öne çıktığı arama çalışmaları devam ederken, bina molozları temizlenmeye başlandı. Valilik ve güvenlik birimleri, çökmenin kesin nedenini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan aramalarda 11 kişinin kurtarıldığı, bunlardan birinin ağır yaralandığı öğrenildi.

VALİ GÜL, “HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN”

Olay yerine gelen İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami, incelemelerde bulundu. Vali Gül, “Kaymakamımızın koordinasyonunda AFAD, itfaiye, Fatih Belediyesi, emniyet, UMKE ve diğer kurumların iş birliğiyle kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arkadaşlarımız enkaz başında zor şartlar altında, dar bir alanda çalışmalarını sürdürüyor. Bu nedenle hem onların çalışmalarını kolaylaştırmak hem de engel olmamak adına biz de süreci buradan takip edeceğiz. Hepimize geçmiş olsun. Bundan sonraki süreçte AFAD gerekli değerlendirmeleri yapacaktır.” şeklinde ifadelerde bulundu.

BAKAN GÜRLEK, İKİ SAVCI GÖREVLENDİRDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığını duyurdu ve “İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu 2 binanın çökmesi hadisesine ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir.” açıklamasında bulundu.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU: “8 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda kurtarılanların tedavisinin devam ettiğini belirtti. “İstanbul Fatih’te meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu yaşanan bina çökmesi nedeniyle etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum… Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin.” dedi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Enkaz altından 11 kişi kurtarılırken, ağır yaralı olan bir kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.