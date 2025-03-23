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İstanbul Giriş Çıkış Kısıtlaması İddiası Yalanlandı

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AÇIKLAMADA YAPILAN YANLIŞ ANLAMALARI DÜZELTME

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya üzerinden bir duyuru yaptı. Duyuruda, “İstanbul’a giriş çıkışlar yasaklandı” şeklindeki iddianın manipülasyon içerdiği vurgulandı. İstanbul Valiliği’nin aldığı kararlara göre, şehirdeki giriş ve çıkışlara ilişkin kısıtlamalar sadece kanunsuz eylemlere katılma ihtimali bulunan kişi, grup ve araçlara yönelik bir tedbir niteliği taşıyor.

KAMU DÜZENİNE POZİTİF ETKİ

Açıklamada, insanların günlük yaşamlarına devam edebilmeleri ve şehir içi ya da şehir dışı seyahat edebilmeleri açısından herhangi bir kısıtlama olmadığı ifade edildi. “Alınan karar, kamu düzenini bozabilecek eylemlerle sınırlıdır ve olağan yaşamı etkileyecek bir kapsam taşımamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz” denildi.

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